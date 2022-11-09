شكرا لقرائتكم خبر رئيس وزراء باكستان: المبادرة السعودية خطوة مهمة نحو المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف لأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي إحدى الخطوات المهمة نحو مستقبل إيجابي للأجيال المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت بمدينة شرم الشيخ أمس الأول.

وأوضح شريف أن أهداف المبادرة تتفق تماما مع سياسة باكستان للغابات والبرنامج الأخضر الباكستاني الذي يركز على الحماية وإدارة الغابات والحياة البرية وذلك بحلول 2030.

وأعرب عن استعداد بلاده التام للتعاون مع كل البلدان الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتشارك في التجارب والخبرات المتعلقة باستعادة الغابات والمناطق الخضراء، وتقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها، مؤكدا أن باكستان تعرب عن التزامها الكامل بأهداف هذه المبادرة، وتتطلع للعمل عن كثب مع كل البلدان الأعضاء؛ من أجل العمل على حماية الكوكب من تغيرات المناخ.