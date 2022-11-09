رئيس وزراء باكستان: المبادرة السعودية خطوة مهمة نحو المستقبل

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جاء ذلك في كلمة له أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت بمدينة شرم الشيخ أمس الأول.وأوضح شريف أن أهداف المبادرة تتفق تماما مع سياسة باكستان للغابات والبرنامج الأخضر الباكستاني الذي يركز على الحماية وإدارة الغابات والحياة البرية وذلك بحلول 2030.
وأعرب عن استعداد بلاده التام للتعاون مع كل البلدان الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتشارك في التجارب والخبرات المتعلقة باستعادة الغابات والمناطق الخضراء، وتقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها، مؤكدا أن باكستان تعرب عن التزامها الكامل بأهداف هذه المبادرة، وتتطلع للعمل عن كثب مع كل البلدان الأعضاء؛ من أجل العمل على حماية الكوكب من تغيرات المناخ.
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