رئيس جيبوتي: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للأجيال المقبلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحظى بأهمية بالغة، معربا عن أمله في أن يسهم أثرها الإيجابي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة. وأشار في كلمته خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت بشرم الشيخ إلى أن قيادة مصر لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة ستحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكدا استعداد بلاده للعمل بالشكل الوثيق مع المملكة ومصر في هذا الصدد. وشدد رئيس جيبوتي على أن التغير المناخي من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة والعالم برمته، التي تزداد تداعياتها تفاقما؛ مما يستلزم حشد الجهود للتصدي للآثار السلبية التي تهدد مستقبل البشرية.

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