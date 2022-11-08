شكرا لقرائتكم خبر عن آخر محطاته قبل كأس العالم..موعد مباراة السعودية وكرواتيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تبقى أيام قليلة على انطلاق النسخة الجديدة من منافسات كأس العالم 2022، المقرر أن تُزين الأراضي العربية وتحديدًا في دولة قطر خلال الشهر الجاري وتحديدًا يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر بمواجهة تجمع صاحب الديار والإكواردور.

المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمونديال العالم 2022

ويواصل المنتخب السعودي استعداداته القوية لمونديال العالم، بمواجهات ودية من العيار الثقيل يختتمها أمام كرواتيا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

منتخب الأخضر الذي حصد بطاقة التأهل إلى مونديال العالم بتواجده على قمة ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم حاملًا في رصيده 23 من النقاط، بعد مشوار مثير خاضه لاعبي الفريق خلال التصفيات.

كل ما يخص مباراة السعودية وكرواتيا الودية القادمة

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب المقرر أن يجمع بين المنتخب السعودي والكرواتي وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على موعد مباراة السعودية وكرواتيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة التي تجمع بين السعودية ووصيف العالم مساء الأربعاء الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكرواتيا الودية

تذاع مجريات اللقاء المرتقب بين المنتخب السعودي والكرواتي عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، وشبكة قنوات SSC، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم

تقع الكتيبة الآسيوية في المجموعة الثالثة رفقة المكسيك، الأرجنتين وبولندا.

ويفتتح منتخب الأخضر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام ميسي ورفاقه يوم الثلاثاء الموافق 22 من الشهر الجاري، على أن تنطلق البداية في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.