شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية وبنما القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم انطلاق اللقاء الودي المرتقب، المقرر أن يجمع بين المنتخب السعودي أمام بنما، في غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن استعدادات الاخضر لكأس العالم قطر 2022، المقرر أن ينطلق خلال الشهر الجاري.

كل ما يخص مباراة السعودية وبنما الودية

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فينا يلي أبرز المعلومات بشأن المباراة الجامعة بين السعودية وبنما، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة السعودية وبنما القادمة والقنوات الناقلة

يقع المنتخب السعودي في مواجهة متوازنة أمام بنما مساء الغد الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لجميع مجريات اللقاء بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمونديال قطر باختبار حقيقي أمام كرواتيا

يختتم الأخضر مواجهاته الودية استعدادًا لكأس العالم قطر 2022، بمواجهة قوية أمام كرواتيا والتي من المقرر أن تقام نساء الأربعاء الموافق 16 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على مجموعة المنتخب السعودية في كأس العالم

يقع منتخب الخضر في المجموعة الثالثة رفقة بولندا، المكسيك، الأرجنتين ومن المقرر أن يفتتح مشواره في كأس العالم أمام ميسي وزملائه نساء الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر الجاري في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.