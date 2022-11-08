شكرا لقرائتكم أول تعليق للمواطن المتبرع له بقلب إماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث متابعات الخليج 365 مسعد العوفي، الذي تم التبرع له بقلب شخص من الإمارات، عن قصة عملية زراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

زراعة قلب

وبعد أن كان قلبه شبه ميت لشهرين، حكى مسعد العوفي في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على فضائية الإخبارية عن قصة عملية زراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأردف العوفي: أحمد الله أنهم وجدوا قلبًا والمستشفى التخصصي لم يُقصر في مراعاتي.

القلب شبه ميت

وأضاف مسعد العوفي: كنت مُصابًا بضعف في عضلة القلب وانسداد في الشرايين، وأخبروني أن القلب شبه ميت ولازم زراعة.

وقال مسعد العوفي: إنه مكث في المستشفى لمدة شهرين في انتظار، قبل أن يجدوا القلب في الإمارات ويتم إحضاره إلى هنا.

وأضاف مسعد العوفي: لا أعرف ماذا كان سيصير لي إذا لم يجدوا القلب في الإمارات، وكيف كنت سأعيش على قلب صناعي!