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43 ألف مواطن استفادوا من مد الحماية

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9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ

الرياض - محمد الوسيري - قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعود الجهني: إن رؤساء التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حريصون على تطبيق نظام مد الحماية الذي انطلق عام 2006، والمعني بمنح متابعات الخليج 365 الخليجي حقوقه التأمينية المطبقة في بلده أثناء عمله في دول المجلس، الأمر الذي يساهم في توفير سوق العمل وانتقال المواطنين بدول مجلس التعاون.

المستفيدين من الخدمة

وأوضح الجهني، في مداخلة لبرنامج “النهار” على “قناة الإخبارية”، أن أكثر من 43 ألف مواطن استفادوا من نظام مد الحماية التأمينية إذ يعملون في القطاعين العام والخاص.

وأضاف الجهني أن الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون ضرورة الاطلاع على القدرات والتجارب الناجحة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات، ومن بينها خدمة الزيارة الافتراضية والتي تغني عن زيارة العملاء للفروع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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