شكرا لقرائتكم 43 ألف مواطن استفادوا من مد الحماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعود الجهني: إن رؤساء التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حريصون على تطبيق نظام مد الحماية الذي انطلق عام 2006، والمعني بمنح متابعات الخليج 365 الخليجي حقوقه التأمينية المطبقة في بلده أثناء عمله في دول المجلس، الأمر الذي يساهم في توفير سوق العمل وانتقال المواطنين بدول مجلس التعاون.

المستفيدين من الخدمة

وأوضح الجهني، في مداخلة لبرنامج “النهار” على “قناة الإخبارية”، أن أكثر من 43 ألف مواطن استفادوا من نظام مد الحماية التأمينية إذ يعملون في القطاعين العام والخاص.

وأضاف الجهني أن الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون ضرورة الاطلاع على القدرات والتجارب الناجحة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات، ومن بينها خدمة الزيارة الافتراضية والتي تغني عن زيارة العملاء للفروع.