شكرا لقرائتكم قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن توجه الأمن لرصد مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ من خلال سيارات الهلال الأحمر، وذلك من خلال فرض غرامة للمركبات للحد من تجاوز البعض.

التحول الرقمي

يأتي ذلك بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، في سياق مواكبة الأمن العام للتحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات الأمنية والمرورية والخدمية، بحسب البسامي.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق البسامي في جلسة حوارية ضمن المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ، والذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي والجمعية الجغرافية بمدينة الرياض.