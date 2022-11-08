شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مبادرة تعزيز علاج الإدمان في 50 مستشفى.. وتعافي 4 آلاف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت وزارة الصحة مبادرة تعزيز تقديم خدمات علاج الإدمان في العيادات النفسية من خلال ترشيح 50 مستشفى لديها كعيادات نفسية طبية، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل تعريفية عن المبادرة، وربط العيادات في منصة موعد، ومستشفى صحة الافتراضي، وذلك لتقديم الاستشارات الإكلينيكية للأطباء من خلال عيادات تخصصية في علاج الإدمان، بينما تعافى أكثر من 4 آلاف شخص.

وأوضحت أن فكرة المبادرة نشأت لتعريف الأطباء بآلية التعامل مع حالات الإدمان ضمن نموذج الرعاية الصحي، من خلال التعامل مرض الإدمان والأعراض النفسية المصاحبة، إضافة إلى التعريف بدور الأسرة في تعزيز العملية العلاجية والتأهيلية، وأهمية إدماج المرضى في خدمات تأهيل الإدمان لتقليل نسب الانتكاسة.

وأشارت الصحة إلى أن المبادرة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمة لمرضى الإدمان، تخفيف الوصمة لدى مرضى الإدمان، تعزيز نموذج الرعاية الصحي، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى الإدمان.

وبينت أن مجمعات إرادة والصحة النفسية في المملكة تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تتمثل في التعريف بخطورة الإدمان ومضاعفاته وعوامل خطورة الوقوع فيه وأسباب الانتكاسة، وعلاج الأعراض الانسحابية عند التوقف من الإدمان أو علاج الأعراض النفسية المصاحبة سواء من خلال العيادات أو من خلال أجنحة التنويم.

وبينت أنه يجري تقديم المهارات اللازمة للاستمرار في التوقف عن الإدمان سواء من خلال العيادات و هو ما يسمى بالرعاية اللاحقة أو من خلال الإقامة والتنويم فيما يسمى منازل منتصف الطريق والتي قد تمتد من (6 إلى 9) أشهر. وتشتمل الجوانب الوقائية التي تقوم بها مستشفيات ومجمعات إرادة والصحة النفسية على المحاضرات التوعية، وتفعيل الأيام العالمية لمكافحة المخدرات، والاستشارات الهاتفية والرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعية.

كما تقدم عيادات علاج الإدمان وأجنحة التنويم بمجمعات ومستشفيات إرادة خدمات علاج الأعراض الانسحابية نتيجة التوقف، وعلاج الأعراض النفسية المصاحبة للإدمان، والتي قد تستمر إلى شهر، وتتخللها الجلسات الفردية لزيادة الاستبصار، ورفع الدافعية للالتحاق بالبرامج التأهيلية.

المستفيدون من مستشفيات الصحة النفسية خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي







4145 متعافيا



5670 مريضا أدخلوا مراكز العلاج



22,632 مريضا راجعوا الطوارئ والعيادات الخارجية



أبرز الخدمات في العيادات التأهيلية