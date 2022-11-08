لماذا تختلف إجراءات التبرع بالدم من مستشفى لآخر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزا مختص تباين الإجراءات المتبعة للتبرع بالدم في المستشفيات إلى اختلاف سياسات بنك الدم من مستشفى لآخر، لافتا إلى تعدد المعايير والسياسات الخاصة بمراكز وبنوك الدم.

في المقابل يخضع بعض الأشخاص عند زيارة أحد المستشفيات بقصد التبرع بالدم، لأسئلة عدة، وقد يرفض المستشفى قبول تبرعهم، بينما يقبل التبرع مستشفى آخر في اليوم نفسه وبعد الخضوع للفحوصات ومجموعة أسئلة.

وأوضح الأخصائي محمد الزهراني، من فريق «وتين» مبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، أن الاختلافات ترجع للسياسة المتبعة في بنك الدم، حيث يتبع البعض سياسة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) فقط، والبعض يكون لديه اعتماد معايير أخرى كجمعية بنوك الدم الأمريكية (AABB).

وأشار إلى أن الاختلافات لا تتعارض مع معايير وتشريعات وزارة الصحة والاعتماد الوطني للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، مثلا يتم قبول المتبرعين بالدم من عمر 17 عاما تبعا لمعايير الجمعية الأمريكية (AABB) ولكن حسب المعايير الوطنية (CBAHI) لا يتم قبول المتبرعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتلزم لتبرع الأشخاص في عمر 17 عاما موافقة ولي الأمر.

وأكد الزهراني أن هناك اختلافا كبيرا عن ماهية الأسئلة والإجراءات المتبعة مع المتبرعين بالأعضاء، حيث لا يعتمد على الأسئلة وحسب، بل يخضع المتبرع بالأعضاء لمقابلة مع الطبيب النفسي والأخصائي الاجتماعي للتأكد من ملاءمته للتبرع، إضافة للخضوع للكثير من التحاليل والفحوصات الطبية.

في المقابل أفاد بنك الدم التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لـ»مكة» بأن التبرع بالدم لصالح مرضى السرطان يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن إن كان التبرع لفئة أخرى، حيث لا يقبل تبرع من أمضوا في المملكة المتحدة فترة، وأكلوا من لحومها خلال الأعوام 1980 إلى 1996 والسبب يعود لظهور جنون البقر «مرض كروتزفيلد جاكوب» تلك الفترة، واحتمالية تأثر مرضى السرطان على المدى البعيد بذلك الدم.

الخطوات المتبعة للتبرع بالدم

