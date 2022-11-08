السرية مبدأ مهم في تحفيز المدمنين لطلب العلاج

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وأوضح مدير مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية بالمجمع محمد المريري أن شعور المريض بالأمان والثقة مع وجود رغبة حقيقية في العلاج له أثر إيجابي في تجاوب المدمن مع الخطط التي يضعها له الفريق المعالج، الأمر الذي يزيد من فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على الحالة السلوكية والصحية النفسية له، مضيفا أن الدعم الأسري يعد مرحلة مهمة جدا للإسهام في الحد من الانتكاس واستمرارية التعافي، بالتعاون مع مراكز التأهيل المتخصصة كمنازل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.وأوضح أن الرغبة الحقيقية في التخلص من الإدمان تعد من المراحل المتقدمة الإيجابية وأكثرها أهمية في العلاج، مشددا على أهمية حصول المريض على الدعم الأسري ومن المحيطين به.
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