شكرا لقرائتكم خبر السرية مبدأ مهم في تحفيز المدمنين لطلب العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل مبدأ السرية والمحافظة على خصوصية المعلومات المتعلقة بالمريض عند طلبه أقوى محفز للمدمنين لطلب الخدمة العلاجية، طبقا لما أكده مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.

وأوضح مدير مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية بالمجمع محمد المريري أن شعور المريض بالأمان والثقة مع وجود رغبة حقيقية في العلاج له أثر إيجابي في تجاوب المدمن مع الخطط التي يضعها له الفريق المعالج، الأمر الذي يزيد من فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على الحالة السلوكية والصحية النفسية له، مضيفا أن الدعم الأسري يعد مرحلة مهمة جدا للإسهام في الحد من الانتكاس واستمرارية التعافي، بالتعاون مع مراكز التأهيل المتخصصة كمنازل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.

وأوضح أن الرغبة الحقيقية في التخلص من الإدمان تعد من المراحل المتقدمة الإيجابية وأكثرها أهمية في العلاج، مشددا على أهمية حصول المريض على الدعم الأسري ومن المحيطين به.