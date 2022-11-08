لماذا الرقابة الأبوية لهواتف الأبناء مشروعة وبين الزوجين غير مشروعة؟.. محامِ يرد (فيديو)

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تحدث عبدالله بن خضران المحامي، عن الفارق بين الرقابة الأبوية لهواتف الأبناء والرقابة بين الزوجين، ولماذا تعتبر الأولى أر مشروع قانونًا، والثاني غير مشروع.
وقال خضران، خلال ظهوره على شاشة روتانا خليجية، أن الرقابة بين الزوجين، هي رقابة بين شخصان عاقلين بالغين، لكن بين الأبناء هما قُصر يحتاجون إلى رقابة سليمة لحمايتهم فهو صغير لا يفهم الأمور على وجهها الصحيح.
وأضاف، أن الرقابة على الأبناء واجبة من أجل حمايتهم، وإرشادهم وعدم وجود الرقابة الأبوية قد يترتب عليها جريمة.
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Source almnatiq
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