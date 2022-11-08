اكتمال الترتيبات لانطلاق ملتقى الإعلام التوافقي في نجران

︎ . المناطق_نجران أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي عن اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم ملتقى الإعلام التوافقي خلال الفترة من، ٢١-٢٤ نوفمبر الجاري ، وقال إن نجران أصبحت جاهزة لاستقبال هذا الحدث الإعلامي الكبير، مشيرا إلى الجهود غير المسبوقة التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع شركائها لإخراج هذا الحدث الوطني بالصورة التي تليق بنجران وأهلها ، مشيدا في هذا الخصوص بالدعم غير المحدود من أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد واهتمام سمو نائبه بهذا الملتقى ، وأوضح اليامي أن الملتقى يشتمل على مجموعة من الجلسات الحوارية المباشرة و الفعاليات الفنية والابداعية بجانب البرامج المصاحبة التي تعكس تاريخ نجران ومقوماتها الحضارية، والتراثية ، والاقتصادية، والسياحية، مبشرا بحضور نوعي مميز من جميع مناطق المملكة واستقبال منطقة حائل كضيف ثقافي استثنائي على الملتقى، متمنيا في ختام حديثه أن يخرج الملتقى في ثوب يتناسب مع تطلعات أمير المنطقة وأهلها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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