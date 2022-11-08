في “ونتر وندرلاند”.. المدينة السعيدة تصقل مهارات الأطفال بالتجارب الكيميائية

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أتاحت منطقة “ونتر وندرلاند” للأطفال التزود بعدد من الخبرات لصقل مهاراتهم داخل المدينة السحرية، عبر مجموعة من التجارب الكيميائية المتفاعلة مع بعضها البعض، إضافةً إلى تجربة العزف على الآلات الموسيقية المتنوعة داخل مسرح مخصص لهذه المهارة.

وتمكن المدينة السعيدة زوار موسم الرياض الأطفال من تعلم مهارات الحياكة واستخدام أدواتها، كما تمنحهم الفرصة لتعلم طرق تحضير أنواع الحلوى، والعناصر والأدوات اللازمة في استخداماتها، عبر تجارب تشرف عليها مجموعة من المتخصصات في تعليم الأطفال، ورفع كفاءاتهم وقدراتهم.

وتتميز المدينة السعيدة بكونها بيئةً مخصصةً للأطفال يمارسون فيها العديد من التجارب الممزوجة بالمتعة وسط أجواء ترفيهية، ومجموعة من الألعاب المتنوعة في شتى المجالات الحركية والإلكترونية.

وتستقبل المنطقة زوارها من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا للأيام من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثانية صباحًا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.





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Source akhbaar24

