وجهة جديدة للاعب الإنجليزي السابق بيكهام

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أعلنت منصة “ديزني بلس” عن قيام نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام لأحد أعمالها الفنية القادمة التي سيتم بثها يوم غد الأربعاء.
ويعود ديفيد بيكهام، خلال العمل الفني، إلى مدينة ليتونسون شرق لندن، بالمكان الذي نشأ وتربى فيه مع عائلته، ويحاول إنقاذ فريق المدينة من الهبوط.
ويظهر في الإعلان الرسمي للمسلسل، لاعبي الفريق ويسيطر عليهم الإحباط، حتى جاء لهم بيكهام الذي ساعدهم واستطاع أن يُخرجهم من حالة الإحباط.
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Source akhbaar24
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