أبو بكر: لست مُنبهرًا بما يُقدمه صلاح.. ويُمكنني فعل مثله

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قال المحترف الكاميروني بصفوف نادي النصر، فينسنت أبو بكر، إنه ليس مُنبهرًا بما يُقدمه اللاعب المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.
وأضاف أبو بكر، في تصريحات لموقع “90 فوتبول” الفرنسي: “لا أرى صلاح في مستوى كيليان مبابي، إنه لا يستطيع التأثير على طريقة لعب فريقه رغم الأهداف التي يسجلها، أتمنى التوفيق له ولكني لست منبهرًا به؛ إذ يمكنني فعل ما يفعله بالملعب إذ كانت لدي الفرصة للعب في نادٍ كبير”.
وأتم المحترف الكاميروني بصفوف نادي النصر تصريحاته بقوله: “أتفهم غضب الناس على رأيي، إنه أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، من المنطقي أنه عندما تتحدث عن لاعب مثله سيكون للجماهير ردة فعل ولكنني قلت إن هذا رأيي ووجهة نظري ولا أهتم إذا لم يعجب ذلك الناس”.
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Source akhbaar24
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