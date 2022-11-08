نحو حلم الصعود.. تعرف على نظام دوري الدرجة الأولى للسيدات بمشاركة 17 فريقا

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كشفت إدارة الكرة النسائية بالمملكة على نظام دورى الدرجة الأولى للسيدات بمشاركة 17 فريقا من كل أنحاء المملكة.
ويتمثل نظام الدورى في تقسيم البطولة إلى قسمين دور المجموعات والأدوار النهائية، كما تلعب البطولة بطريقة الدورى الكامل “ذهابا وإيابا مناطقيا) لكل مجموعة.
ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، وأصحاب المركز الثاني من مجموعت الوسطي والشرقية وتقام مباراة فاصلة على المتأهل الثامن) بين ثاني مجموعة الغربية A، وأفضل ثاني من مجموعتى الغربية بى، والغربية سى.
كما تقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة من دور الثمانية حتى النهائي، بينما يصعد الفريق الفائز في الأدوار النهائية إلى الدورى الممتاز للسيدات.
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Source akhbaar24
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