الضمان الصحي: عند تجديد تأشيرة الزيارة يلزم تأمين صحي جديد

قال مجلس الضمان الصحي إنه عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة يلزم إصدار تأمين جديد يغطي فترة التمديد ليتم ربطه بالجوازات، وبالإمكان طلب تأمين من خلال مراجعة شركات التأمين (التعاونية، بوبا، ميدغلف، اتحاد الخليج، الدرع العربي، العربية، الاتحاد، الصقر، اكسا، اسيج، تكافل الراجحي، ولاء، عناية السعودية ). جاء ذلك في رد على استفسار على حساب المجلس في "تويتر". يذكر أن مجلس الوزراء أقر اليوم تعديلا على مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لجميع أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، ومن دون رسم.



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