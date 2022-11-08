تكريم 44 فائزة في مسابقات الملتقى الثقافي الخليجي بجامعة الأميرة نورة

واستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام متضمنًا جلسات تحكيم فنية وعلمية ومهارية، وورش عمل تخصصية تركز على تطوير وتدريب وصقل مهارات الطالبات القيادية، وإكسابهن الفنيات اللازمة. إضافةً إلى معرض تفاعلي يستعرض للزوار أعمال الطالبات المشاركات في المسابقات؛ بهدف تحقيق تطلعات الخليج العربي وأهدافه المستقبلية، وتحقيق الاستدامة المأمولة عن طريق التوجّه نحو الاستثمار في الاقتصاد المعرفي من خلال تسليط الضوء على المنافسات في شتى المجالات ولاسيما البحث العلمي، وإبراز الاختراعات والابتكارات الطلابية ودعمها ورعايتها.
يشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تعمل على تحقيق خطتها الاستراتيجية التي تتمثل في رفع القدرات التنافسية للجامعة في التعليم، وخلق فرص متنوعة، وبناء قدرات الطالبات، وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين التي تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية، مما يساهم في رفع القيم التنافسية والكفاءة العملية لهن.
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