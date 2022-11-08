شكرا لقرائتكم إبلاغ المتسترين عن جرائمهم يعفيهم من العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت النيابة العامة أن ‏إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر -التجاري- للجهات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سببًا للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

إعفاء من العقوبة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين ريال وفقًا للقواعد المقررة لذلك”.

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الالتزامات الزكوية

وأوضحت أن ذلك لا يشمل الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.