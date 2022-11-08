شكرا لقرائتكم أمير تبوك يواسي أسرة البوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك أسرة البوق في وفاة فقيدها مصطفى بن حمزه البوق رئيس طائفة الصيادين بمحافظة ضباء رحمه الله.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب ابن الفقيد إبراهيم البوق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.