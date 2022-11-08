شكرا لقرائتكم برنامج العائلة الذكية تحديات ذهنية وحماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في مسابقات جديدة من نوعها تتطلب مجهودات ذهنية وفكرية، عُرِضت الحلقات الأولى من برنامج “العائلة الذكية” على شاشة قناة “السعودية”، حيث تستعرض في كل حلقة عدة تحديات بين العوائل السعودية، وخلفها فريق متخصص ومتكامل في الاستشارات الأسرية والنفسية للإضفاء على زوايا أخرى من موضوع العقل والذكاء.

تجارب واختبارات

وقال المستشار النفسي الدكتور مشعل القرشي إن جميع العائلات خاضت العديد من التجارب والاختبارات التي أهلتهم للمشاركة في هذا البرنامج، ويميزهم عملهم كفريق وتفاعلهم مع بعضهم البعض أهلهم لهذه المسابقة وذكاؤهم المنطقي لخوض هذه التجارب.

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12 عائلة

واستقبل البرنامج حتى الآن 12 عائلة سعودية، وفي الحلقة السابقة بعد منافسة ممتعة بين عائلتي الخياط والعلي تأهلت عائلة الخياط بفارق كبير، عبر خمس جولات تضمنت الأولى تحدي أهرام وأرقام مختبر الحساب الذهني وتصور الأرقام، والثانية أشكال وألوان مختبرة المنطق والمهارات، وتسمى الجولة الثالثة “حاول تتذكر” معتمدةً على الذاكرة بالدرجة الأولى، وتختبر “حروف وصفوف” المرحلة الرابعة قوة الفرق في المفردات ومعانيها والسرعة في التواصل، وتعرف الجولة الأخير “بكل شيء أو لا شيء” حيث تكون نقاطها هي الحاسمة في المسابقة وتقوم على اختبار جميع جوانب الذكاء من خلال التراكم المعرفي مبنيا على التواصل الواضح والفعال.