شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي يواصل هجومه الشديد على المصري محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، هجومه الشديد ضد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

وأكد الكاميروني فينست أبو بكر مهاجم النصر السعودي، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ليس باللاعب الكبير وأنه فقط لعب للأندية الكبرى.

فينسنت أبو بكر يكشف الفارق بينه وبين صلاح

ونشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" اليوم الثلاثاء، تصريحات أبو بكر، والتي قال خلالها: "الفارق الوحيد بيني وبين صلاح، أن الجناح المصري حصل على فرصة اللعب في ناد كبير".

تأتي تصريحات وهجوم النجم الكاميروني للمرة الثانية ضد صلاح، بعدما أكد في وقت سابق، أنه غير معجب به، وبإمكانه فعل ما يفعله إذا لعب في أحد الأندية الكبرى.

أبو بكر يُقلل من شأن محمد صلاح

وانتقد أبو بكر صلاح مطلع العام الجاري، وتحديدًا قبل مواجهة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن هداف البريميرليج 3 مواسم، ليس على نفس مستوى النجوم مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

من ناحية أخرى، طالب الفرنسي رودي جارسيا مدرب نادي النصر، تعديل مركز يوسف حقوي لاعب فريق درجة الشباب، من قلب الدفاع إلى محور الارتكاز.

وأوضحت تقارير صحفية، أن قرار جارسيا، جاء بعد أن شاهد عديدًا من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، إذ ينوي الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: "جارسيا يريد أن يكون حقوي مع المتوجهين مع الفريق خلال المعسكر الخارجي، المقرر تنظيمه 27 نوفمبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي".