شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وزارة الرياضة السعودية تعلن استضافة كأس السوبر الإسباني وتكشف موعده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عن استضافة المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة على التوالي.

أوضحت وزارة الرياضة السعودية، أن بطولة كأس السوبر الإسباني، سوف تقام خلال الفترة بين 11 و15 يناير عام 2023، على ملعب الملك فهد بالرياض.

تعرف على المشاركين في بطولة كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يشارك في السوبر الإسباني كل من ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، على ملعب الملك فهد بالرياض، بنظام خروج المغلوب، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

ويلتقي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني مع فالنسيا، في مواجهة الدور قبل النهائي، فيما يلعب ريال بيتيس بطل الكأس مع منافسه برشلونة، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية.

وتستضيف الممكلة كأس السوبر الإسباني، للمرة الثالثة، بعدما استضافت نسخة 2020 التي أقيمت في محافظة جدة وتوج بلقبها ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على أتليتكو مدريد.

فيما احتضنت مدينة الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022م، وتوج بلقبها ريال مدريد أيضا، بعد فوزه على أتلتيك بيلباو.

موسم الدرعية يشهد مناسبات كروية عالمية



وتشهد فعاليات موسم الدرعية مناسبة كروية عالمية أخرى، حيث سيلعب فريق الهلال السعودي مع نيوكاسل يونايتد على لقب كأس موسم الدرعية بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في 8 من شهر ديسمبر للعام الجاري 2022.

وضمن المناسبات الكروية في فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية أيضا، سيتم إقامة كأس EA SPORTS السوبر الإيطالي للمرة الثالثة، والتي ستجمع قطبي مدينة ميلانو بين إي سي ميلان ضد إنتر ميلان، على ملعب الملك فهد بالرياض، يوم الأربعاء 18 يناير 2023.