شكرا لقرائتكم وزير الدفاع: القوات المسلحة لدول الخليج سدًا منيعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التاسع عشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وقائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، بمقر الأمانة في مدينة الرياض.

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وفي بداية الاجتماع ألقى الأمير خالد بن سلمان الكلمة الافتتاحية، نقل من خلالها لأعضاء المجلس تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

تعزيز التعاون

وأكد وزير الدفاع خلال كلمته على تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس؛ للمحافظة على مدخرات أوطانها ومكتسبات شعوبها، وتعزيز منجزاتها، وتحقيق تطلعات وطموحات قادتها، كما أكّد على سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون -بحول الله- سدًا منيعًا ودرعًا واقيًا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية.

تعزيز العمل الدفاعي

وفي نهاية الاجتماع، قدم الأمير خالد بن سلمان شكره لوزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام، على ما يتم بذله من جهود مخلصة وصادقة لتطوير وتعزيز العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

وسأل الله أن تكلل الجهود بالنجاح لما فيه خير شعوب دول الخليج العربية وأوطانهم، وأن يديم على دول الخليج الأمن والأمان تحت ظل قياداتها الحكيمة، وأن يمدهم بالعون والتوفيق والسداد.

يشار إلى أن الاجتماع تناول العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال، التي اتُّخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها.