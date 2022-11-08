شكرا لقرائتكم الجبير: المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية المناخ، حيث ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حضور المملكة بقمة المناخ “COP27” المنعقدة بشرم الشيخ، كما ترأس جلسة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

مبادرة مهمة

وأضاف الجبير خلال تصريحات لقناة “الإخبارية” أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تعتبر من المبادرات النادرة والفريدة والمهمة على مستوى العالم في مواجهة التغير المناخي.

تكاتف الجهود

ولفت إلى أن قمة المناخ تمس حياة كل فرد في العالم، موضحًا أن الحل للتعامل مع أزمة المناخ يجب أن يكون حلًا دوليًا، وبه تطابق في الآراء وتكاتف بالجهود.

مبادرة الشرق الأوسط

وانطلقت أمس الاثنين، النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، برئاسة مشتركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وانعقدت فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 27)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وإفريقيا، وأبرز الشركاء الأوروبيين، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

خارطة طريق

يشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي؛ مما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحد لمواجهة تَبِعات تغير المناخ على دول المنطقة.