شكرا لقرائتكم بودكاست مرحلة يستضيف رائدي الألعاب الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق “بودكاست مرحلة” الجديد والذي يقدم محتوى إثرائيًا ترفيهيًا صوتيًا وتفاعليًا عبر قناة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجديدة في منصة يوتيوب ومنصة أنغامي ومنصة سبوتفاي ومنصة قوقل بودكاست ومنصة آبل بودكاست.

إثراء الألعاب

ويأتي بودكاست مرحلة سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لإثراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية واستضافة رائدين في القطاع للحديث عن العقبات والنجاحات والتحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم والتي تساهم في مساعدة المقبلين على القطاع لتجاوز هذه العقبات وسلك طرق النجاحات.

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وصرح مدير التواصل والتسويق والشراكات الأستاذ عمر بترجي بأن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يسعى دومًا للعمل على كل ما يساهم برفع المعرفة لدى جماهير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وكل ما يساهم في جعل المملكة مثالًا يحتذى به عالميًا.

وأضاف: “بودكاست مرحلة سيكون بمثابة المرجع للراغبين في معرفة القطاع وسيكون وسيلة لمساعدة الراغبين بدخوله عن طريق استضافة الرائدين في المجال للحديث عن تجاربهم”.

بودكاست مرحلة

ويأتي بودكاست مرحلة بالشراكة مع شركة RGN الرائدة في مجال المحتوى الصوتي، كما سيستضيف البودكاست العديد من المؤثرين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية مثل: مساعد الدوسري (بطل العالم في رياضة FIFA الإلكترونية ومالك نادي Falcons Esports) والذي سيكون ضيف أول حلقات البودكاست، وإبراهيم التميمي (مالك نادي POWR Esports) وحسن أبو فله (صانع محتوى) و Rico (صانع محتوى ومالك نادي R8 Esports) ويقدّم بودكاست مرحلة مدير إدارة الرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ فيصل بن حمران.