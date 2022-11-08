شكرا لقرائتكم احذروا 3 أشياء عند تسرب الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات، أو أي مصدر للشرر، إضافة لإخراج جميع الأشخاص من المكان، وذلك عند حدوث تسريب غاز.

غلق صمام الغاز

وأكدت المديرية وجوب غلق صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية موقع التسرب.

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الاتصال بالعمليات

كما دعت إلى الاتصال بمراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة – عند الحاجة.