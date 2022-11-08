شكرا لقرائتكم الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.

ماهية الاتجار بالأشخاص

وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع للوزارة، في إنفوجراف صادر عنه، إن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

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أمثلة الاتجار بالأشخاص

وأوضح الإنفوجراف عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:

1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.

2- تشغيل العامل سخرة.

3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.

4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.

5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.

6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.

7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

8- حجز جواز السفر.

9- الإكراه والتهديد.

10- استغلال العامل للتسول.

11- سوء المعاملة.

12- الاحتيال على العامل.

13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.

ولفتت العناية بالعملاء إلى أن هناك قناتين لاستقبال البلاغات وهي مركز الاتصال 19911، وبريد الإدارة المختصة.