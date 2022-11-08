تبوك بنت الثلوج

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الرياض - محمد الوسيري - عبر العديد من المغردين عن إعجابهم بجمال منطقة تبوك، خاصة عندما تتعرض لسقوط الثلوج والأمطار، حيث تكون مثل المدن الأوروبية وأفضل منها في منظر يترقبه الأهالي كل عام.

ثلوج تبوك

جاء ذلك مع حديث رواد موقع “تويتر” بشأن الثلوج التي سقطت على منطقة الرياض، وسط تزايد الغيوم في السماء، حيث دشنوا وسمًا بعنوان “ثلوج في الرياض”، منبهرين بهذا الطقس الجميل.

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فيما قال سكان تبوك ومحبوها إن المنطقة لا يضاهيها أي مكان عندما تهطل الأمطار ويتساقط الثلج عليها، فقال أحد المغردين “تبوك هي بنت الثلوج”.

ونشر آخر صورًا من الثلوج التي تساقطت في وقت سابق على تبوك قائلًا: ” يا زين ثلوج تبوك بس”، وأشار آخر: “ثلوج على الرياض.. لن تصبح تبوك”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.