عام / الرئيس العام لشؤون الحرمين يرعى حفل تكريم منسوبات الشؤون النسائية بالمسجد النبوي والجهات المشاركة في معرض “عطاء وإثراء”

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المدينة المنورة 14 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 08 نوفمبر 2022 م واس
رعى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، حفل تكريم منسوبات الشؤون النسائية والجهات المشاركة في إنجاح معرض “عطاء وإثراء”.
وقدم معاليه خلال الحفل شكره للموظفات على ما بذلنه من جهود، داعياً الجميع على بذل المزيد من العطاء لخدمة قاصدات المسجد النبوي، مؤكداً ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين في كل المجالات ومشاركتها في تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وفق مستهدفات خطط الرئاسة التطويرية والانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية 2024.
بدورها استعرضت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري وفريق العمل في الوكالة أبرز نقاط القوة للعمل على الاستفادة منها في المعارض القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التي من شأنها أن تساعد في معالجة نقاط الضعف والحد منها؛ وذلك سعيًا من الشؤون النسائية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لرواد المسجد النبوي .
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16:55ت م
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www.spa.gov.sa/2399328
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Source spa.gov
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