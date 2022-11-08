“القضاء الإداري” يعتمد مدونة التفتيش القضائي ويعيد تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا

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رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، جلسة مجلس القضاء الإداري، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس اعتمد مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 – 1442هـ، كما تم إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر عدد من المحاكم.

وأقرَ اختيار الشيخ عمر السعدان رئيسًا للإدارة العامة للتفتيش القضائي، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها عددًا من القرارات.





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Source akhbaar24

