“البيئة” تطرح فرصة استثمارية في الزراعة العضوية بمحافظة الخرج

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية في الزراعة العضوية بمحافظة الخرج، وذلك بغرض إنتاج الفواكه والخضراوات عالية الجودة. وأوضحت الوزارة أن المساحة الإجمالية تبلغ 100 ألف متر، بغرض إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام. وأضافت أن آخر موعد لتسليم العروض 14 رجب 1444، وفتح المظاريف في 15 رجب 1444، مشيرة إلى أن شراء كراسة الشروط والمواصفات عن طريق التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج 12.

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