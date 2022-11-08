أنشيلوتي محبط من خسارة ريال مدريد الأولى في الدوري

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أبدى مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إحباطه من مستوى فريقه بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: “لم يفاجئني رايو فايكانو. كان من المعروف أنه لعب هكذا. كان لاعبوه أقوياء في الصراعات الثنائية وخسرنا الكثير من الكرات ولم نخرجها جيدا من الوراء. لقد كانت مباراة سيئة. أشعر بالإحباط”.
وفقد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، إذ تجمد رصيده عند 32 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر حاليا.
كما تعرض حامل لقب الموسم الماضي للخسارة الأولى له بمسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.
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Source akhbaar24
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