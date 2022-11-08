حظر نحو 6 آلاف مشجع أرجنتيني من دخول ملاعب كأس العالم في قطر

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أكدت حكومة مدينة بوينس أيرس على أن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية وآخرين مدينين برسوم غذائية هم جزء من قائمة تضم نحو 6 آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأبلغ وزير العدل والأمن في المدينة مارسيلو دي أليساندرو محطة إذاعية محلية: “المشجعون المتورطون في أعمال العنف هنا. نريد إعادة السلام إلى كرة القدم وأن يكون العنف خارج الملاعب”.

وأضاف: “تم إدراجهم لانتمائهم (للجماهير عنيفة) ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة مثل (أعمال تجارية محظورة في الشوارع) ودفع نفقة مستحقة (من الوالدين المطلقين)”.

وشدد أليساندرو عن تنفيذ الضوابط في قطر: “كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة) للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية”.

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي.

ووقعت وزارة الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية في يونيو الماضي لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

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Source akhbaar24

