شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب السعودي يقترب من الغياب ضد الأرجنتين بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مهدد بالغياب عن مواجهة المنتخب الأرجنتيني، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم.

ويستعد الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة سلمان الفرج

وأعلن المنتخب السعودي بشكل رسمي، تفاصيل إصابة سلمان الفرج قائد المنتخب، والتي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية.

ولعب المنتخب السعودي مباراة ودية ضد آيسلندا، مساء الأحد الماضي على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهت بالفوز بهدف دون رد، ضمن معسكر الأخضر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد حساب المنتخب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب سلمان الفرج، كشفت عن إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

تقارير تكشف اقتراب الفرج من الغياب ضد الأرجنتين

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنه من المتوقع وفقًا لدرجة الإصابة أن يخضع لفترة راحة ما بين أسبوع إلى أسبوعين الأمر الذي يهدد مشاركته أمام الأرجنتين في افتتاح مباريات الأخضر في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري.

واستأنف المنتخب السعودي صباح أمس الإثنين برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في أبوظبي، حيث اكتفى الثلاثي صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، بتأدية تمارين لياقية على أرضية الملعب.