شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأشعة تكشف مدة غياب سلمان الفرج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية بصفة خاصة عن المدة الرسمية لغياب سلمان الفرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب السعودية.

وفي سياق ذلك فقد عملنا نحن موقع “سعودي سبورت” على كشف المدة الرسمية التي سيغيب فيها سلمان الفرج نجم الهلال ومنتخب السعودية قبل أيام قليلة من كأس العالم.

مدة غياب سلمان الفرج

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية السعودية فإ الأشعة التي أجراها سلمان الفرج، أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي لمدة أسبوع، عقب إصابته في مفصل الكتف.

ما هي إصابة سلمان الفرج

وكان قائد الهلال قد تعرض للإصابة خلال تجريبية آيسلند، في الكتف خلال اللقاء الذي انتهى بين المنتخبين بهدف نظيف للمنتخب السعودي.