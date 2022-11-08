شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 والذي يشهد صراع كبير بين الأندية على صدارة الترتيب من أجل اقتناص اللقب.

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع "سعودي سبورت" في هذا التقرير جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.



ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ونجح نادي الشباب في احتلال صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة برصيد 22 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها، فاز في 7 وتعادل في مباراة بينما لم يخسر في أي مباراة.

أما في المركز الثاني فقد جاء نادي النصر فيه برصيد 19 نقطة وذلك من أصل ثماني مباريات لعبها، فاز في ست مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الشباب برصيد 22 نقطة.

2- النصر برصيد 19 نقطة.

3- الاتحاد برصيد 18 نقطة.

4- الهلال برصيد 17 نقطة.

5- التعاون برصيد 17 نقطة.