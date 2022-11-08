شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يستدعي ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب بعد إصابة متولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدافع ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلى المصري، ليكون بديلًا للاعب محمود متولى، والذي تعرض للإصابة بشد فى العضلية الخلفية وتم إستبعاده من معسكر المنتخب الحالى الإستعدادي لمباراة بلجيكا الودية القادمة.

ويعد ياسر إبراهيم ليس غريبًا عن المنتخب المصري، حيث سبق للاعب أن أنضم للمنتخب وقدم مستوي جيد للغاية أمام السنغال فى المباراتين المؤهلتين لكأس العالم، والذي خسرها الفراعنة بضربات الجزاء الترجيحية، والتى أبتسمت لساديو ماني وزملائه فى ذلك الحين.



أسباب إنضمام ياسر للمنتخب المصري!

ويعد أبرز الأسباب التى دفعت المدرب البرتغالي فيتوريا لضم اللاعب، هو ظهوره الجيد فى مباراة الداخلية الأخيرة مع النادي الأهلى فى الدوري المصري، والذي قدم اللاعب خلالها مستوي طيب للغاية، على الرغم من إبتعاده عن المشاركة مع المارد الأحمر فى الفترة الماضية بصورة كبيرة.



موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا يوم الجمعة الموافق 11/18 القادم، فى إطار المباريات الودبة الدولية، والمقرر لها أن تقام فى دولة الكويت الشقيقة، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.