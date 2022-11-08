صحف إيرانية: النظام بدأ يفقد صلته بالشعب

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المناطق_الرياض
مع استمرار المظاهرات العارمة في معظم المدن الإيرانية واستخدام القوات الإيرانية القوة في قمعها، ارتفعت أصوات بعض الأصوليين محذرة من أن التعامل الأمني مع الاحتجاجات جعل النظام يفقد صلته بالجماهير.
من جانب آخر قالت صحيفة “هم ميهن” إن الدعوات المكررة للقيام بالإصلاحات لم تلاق اهتماما وترحيبا لدى الشعب الذي يشعر بالاستياء من الأوضاع الراهنة، لأن معظم المواطنين أصبحوا غير واثقين من وعود الإصلاح، ويعتبرونها “مواعيد عرقوب” يهدف النظام من ورائها إلى إسكات المتظاهرين وإنهاء الاحتجاجات.
بدورها قالت صحيفة “فرهيختكان” أن النظام بدأ يفقد صلته بجماهير الشعب، وهذا خطر فادح.
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Source almnatiq
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