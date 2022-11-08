وفـاة لاعب أردني خلال مباراة لكرة اليد (فيديو)

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تـوفي لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد الأردني، عادل بكر عطاري، اليوم (الثلاثاء)، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة. وكان اللاعب قد أصيب مساء أمس (الإثنين)، بالأزمة القلبية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام فريق السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد. ونقل اللاعب بعد سقوطه في مباراة بصالازة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، إلى المستشفى، وقرر اتحاد كرة اليد على إثر ذلك إلغاء مباريات أمس بسبب الحادثة.

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