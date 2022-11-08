محافظ جدة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

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المناطق_واس
رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية، في مقر المحافظة، الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعية للعام 1444هـ ، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التنسيق والاستعداد الدائم بين كافة الجهات المعنية، لمواجهة الحالات الطارئة والخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف، وأوضاع بعض المستودعات والتأكد من التزامها بالاشتراطات والتعليمات، والعمل على إعادة تخطيط المناطق المخصصة لها واستخدام التقنية الحديثة وربطها بغرفة عمليات الدفاع المدني.
وجرى استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات والتعاون التكاملي بين الجهات الحكومية ، بما ينعكس على تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة المنشآت.
وأكد سمو محافظ جدة أهمية تعزيز كافة وسائل السلامة والتي تسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.
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Source almnatiq
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