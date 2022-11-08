أمير تبوك يلتقي وكلاء الإمارة ومديري العموم والاقسام وموظفي الإمارة

︎ . المناطق_واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في ديوان الإمارة اليوم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام و موظفي الإمارة . وحث سمو أمير منطقة تبوك الجميع على بدل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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