“الثقافة” تقدّم برنامج “الحدائق الجيولوجية العالمية” ضمن برنامج “الخبراء”

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اختتمت وزارة الثقافة برنامجاً تدريبياً عن “برنامج الحدائق الجيولوجية العالمية” أحد برامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التابع لقطاع العلوم الطبيعية، وذلك ضمن الأنشطة التدريبية لبرنامج “الخبراء” بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في القاهرة.

وأقيم البرنامج التدريبي حضورياً في مدينة الرياض، بقيادة الدكتورة إلسا ستوت، أخصائية برنامج علوم الايكولوجيا والأرض باليونسكو، بحضور 13 مشاركاً بما فيهم 12 مشاركاً من المملكة ومشارك من سلطنة عُمان. واستضاف البرنامج عدداً من الخبراء والمختصين، وهم: الدكتور باتريك مكيفير، والدكتور جون كالدر، والدكتور محمد سامح، والدكتور محمد طلعت، ونيكولاس هيرد، و دريس أشبال، و سارة كامبل، و جينا مكوين، وكارلوس ميرزالد، وجوسي ميلو، وماريا ماتيو.

وتناول البرنامج المفاهيم الأساسية المتعلقة ببرنامج الحدائق الجيولوجية العالمية التابع لليونسكو وتاريخ نشأته، وعملية تقييم وتصنيف الحدائق الجيولوجية العالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوعات متعلقة بالريادة في الحفاظ على التنوع الجيولوجي، وإدارة الإرث الجيولوجي، والإدارة الفعالة للإرث الطبيعي في المنطقة العربية، ونبذة عن الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية.

كما تضمن البرنامج التدريبي عدداً من الأدوات والمهارات المتعلقة في الحفاظ على الإرث الجيولوجي وحصره وتوثيقة، والسياحة الجيولوجية والاقتصاد الإبداعي.

ويعد هذا البرنامج أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن برنامج “الخبراء” الذي يعمل على تأهيل 30 خبيراً سعودياً في مختلف اتفاقيات وبرامج التسجيل في منظمة (اليونسكو) خلال 2021 – 2022؛ لتعزيز نسبة الخبراء السعوديين في مجال الإرث الثقافي والطبيعي دولياً، وزيادة عدد الخبراء المختصين في إعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية وإدارتها.



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Source akhbaar24

