الصارمي يعقد مقارنة صادمة بين بطولات الهلال والنصر

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عقد الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، مقارنة بين فريق الهلال والنصر بشأن عدد البطولات في مختلف المسابقات والتي جاءت لصالح الأزرق.

ونشر الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر: “مقارنة الهلال بطل الدوري ثلاث مرات، النصر بدون لقبالهلال بطل السوبر، النصر غائب عن السوبر، الهلال بطل أسيا، النصر بعيد عن لقب القارة”.

وأضاف: “الهلال في مونديال الأندية، النصر لم يترشح للمونديال؟ الهلال الثاني في الحوكمة النصر غير مؤهل؟ الهلال الأول في الألعاب الأولمبية النصر ثامناً”.

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Source almnatiq

