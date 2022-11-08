أمير نجران يدشّن حملة “عليكم بسنَّتي” التوعوية

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دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

وأكّد سموه أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر بقيادةً حكيمة استمدت دستورها ونهجها القويم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي حريصة على الالتزام بالدين الإسلامي الحنيف وتطبيق كافة شعائره ومنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والتشدد.

وأشاد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الدين ثم المليك والوطن من خلال الحملات التوعوية التي تؤدي دوراً تثقيفياً هاماً يخدم المجتمع في مختلف المجالات.

من جانبه أوضح الشيخ القحطاني، أن الحملة تهدف إلى تعزيز مكانة السنة النبوية المطهرة في نفوس المجتمع، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في تمسكها بالسنة النبوية والعناية بها، مؤكداً أنه جرى إعداد خطة عمل لتنفيذ أعمال الحملة التي تستهدف كل فئات المجتمع وذلك عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر عبر وسائل الإعلام المتنوعة والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية التي تسهم في تحقيق أهداف الحملة.

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Source almnatiq

