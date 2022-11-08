مريضة تتعرض لحـادث أدى لفصل القصبة الهوائية من الحنجرة.. وفريق طبي بعسير ينجح في إنقاذها

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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي، في إنقاذ مريضة بعملية جراحية نوعية ونادرة، وذلك إثر تعرضها لحـادث وإصابة في الحلق أدت إلى فصل تام للقصبة الهوائية من الحنجرة، وتهتك في جدار المريء الأمامي.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى حضور المريضة للطوارئ بصعوبة شديدة في التنفس، ليتم نقلها للعمليات مباشرة، وتأمين مجرى التنفس بالأنبوب الرغامي، وإعادة ترميم المريء والقصبة الهوائية والحنجرة، ليتم فيما بعد إعادة المنظار وإزالة الأنبوب الرغامي لتعود للتنفس الطبيعي.

وتعد مثل هذه الإصابة حالة طارئة جدًّا، وتحتاج إلى سرعة التدخل الطبي، لتأمين التنفس وإنقاذ الحياة، وهي من الحالات النادرة.



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Source akhbaar24

