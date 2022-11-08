︎ . علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على حوار لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله مع الإعلامي الرياضي وليد الفراج ووصفه بالمييز وبالحضور الإعلامي الناجح. وقال الشيخ عبر برنامج أكشن مع وليد: إن النصراويين كانوا يبررون لحمدالله أخطاءه وحاليًا عندما تغير فلا يريدون أي تبرير بدلًا من فسخ عقده، موضحا أنه كان بإمكان رئيس النصر مسلي آل معمر الاستفادة من اللاعب وبيعه بالملايين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ناقد رياضي يشيد بظهور حمدالله.. ويؤكد النصر الخاسر الوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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