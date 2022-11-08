شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود متولي وإستبعاده من معسكر منتخب مصر ومباراة بلجيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض محمود متولى، مدافع النادي الأهلى المصري، للإصابة فى معسكر المنتخب المصري فى الفترة الحالية، بعدما أشتكي اللاعب من بعض الآلام خلال الساعات الماضية، ليخضع اللاعب إلى الأشعة والتى أكدت إصابة اللاعب بشد قوي فى العضلة الخلفية، الأمر الذي استدعي إستبعاده من قائمة منتخب الفراعنة.

وأوضحت التقارير أن اللاعب سيعود إلى النادي الأهلى لإستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي فى الفترة المقبلة، بعد خروجه بشكل رسمي من مباراة بلجبكا الودية المنتظرة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيتوريا، عدم المغامرة باللاعب فى المباراة القادمة، تحسبًا لتجدد إصابة أو حدوث مزق فى العضلة الخلفية، مما يستدعي غيابه فترة أطول عن الملاعب.



سوء الحظ ما زال يرافق متولي

ويبدو أن مسلسل سوء الحظ سيستمر كثيرًا مع اللاعب، فبالرغم من إمكانيات اللاعب الفنية العالية وظهوره بشكل أكثر من رائع فى الآونة الأخيرة، إلا أن اللاعب أصبح يعاني من شبح الإصابات بشكل مستمر فى السنوات الأخيرة، مما أثر على مسيرة اللاعب الإحترافية بشكل كبير.



موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا يوم الجمعة الموافق 11/18 القادم، فى إطار المباريات الودبة الدولية، والمقرر لها أن تقام فى دولة الكويت الشقيقة، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.