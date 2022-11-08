شكرا لقرائتكم جواز السفر وهيّا شرطان لحضور كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المديرية العامة للجوازات على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة “هيّا” مع الحصول على بطاقة “هيّا”.

شروط ضرورية

وقالت الجوازات، إنه يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم ألا تقل صلاحية جواز السفر عن (3) أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و(6) أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة “هيّا” على أن تكون فعّالة قبل السفر، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم.

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وأضافت أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة “هيّا” الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين” على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة؛ لضمان سلاسة رحلتهم من داخل المملكة، إضافة إلى الزوار القادمين للمملكة.