شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع 17 عقارًا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة مزاد المشراق العلني الحضوري اليوم، لبيع 17 عقارًا متنوعًا بمدينة الرياض.

ويعرض المزاد عددًا من والأراضي السكنية والتجارية والعمائر التجارية والفلل السكنية وأراضٍ صناعية ومستودعات؛ حيث يبلغ إجمالي المساحات للعقارات

المطروحة للبيع أكثر من 45 ألف متر مربع.

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شروط المشاركة

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز عبر الرابط : infath.sa/auctions .

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد

أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، مما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.